कनेक्शन के लिए आवेदन किया होगा तभी बिल पहुंचा। यह जांच का विषय है कि बिजली वहां चालू हुई या नहीं। फिलहाल यह मामला संज्ञान में नहीं आया है। अब पता चला है, तो जांच कराएंगे। -सुशील कुमार, अधिशासी अभियंता ग्रामीण



उपखंड में एक वर्ष से तैनात हैं। इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है फिर भी जेई से जानकारी करेंगे। -अरुण कुमार गुप्ता, एसडीओ, नीबकरोरी उपकेंद्र





एक वर्ष पूर्व मामले की जांच कराई गई थी तब उन्होंने जांच कर आख्या उच्चाधिकारियों को भेज दी थी। अब वहां कनेक्शन की क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं है। -शशिकांत, जेई नीबकरोरी उपकेंद्र







लैब में लगे 11 कंप्यूटर ढके हैं कवर से, नहीं भर पाती पानी की टंकी

विद्यालय में कक्षा 9 और 10 की कक्षाएं संचालित होती हैं। इसमें कुल 106 छात्र पंजीकृत हैं। कक्षा 9 के 49 और कक्षा 10 के 57 बच्चे हैं। इनकी बेहतर शिक्षा के लिए इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) लैब स्थापित है। इसमें 11 कंप्यूटर के साथ दो स्मार्ट बोर्ड लगे हैं। चार कक्षाएं हैं। सभी में चार-चार पंखे लटके हैं। पानी के लिए सबमर्सिबल पंप हैंडपंप में लगी है। शौचालय की छत पर टंकी रखी है।





कंप्यूटर भी बिना बिजली बेकार हैं

लेकिन बिजली न होने से सब बेकार हैं। बच्चों को शुद्ध पानी मिले के इसके लिए लगा आरओ भी काम नहीं आ रहा है। भीषण गर्मी में अध्यापक परेशान होकर पेड़ के नीचे कक्षाएं लगाने का मजबूर हैं। सहायक अध्यापिका पूजा ने बताया कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व कंप्यूटर भेजे गए थे। ये कंप्यूटर भी बिना बिजली बेकार हैं। छात्र कंप्यूटर शिक्षा से वंचित हैं, जबकि विद्यालय से 50 मीटर की दूरी पर एलटी लाइन का पोल खड़ा है।