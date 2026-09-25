फर्रुखाबाद: बारिश पर भारी पड़ी बप्पा के भक्तों की आस्था, ढोल-नगाड़ों के साथ निकली भव्य विसर्जन शोभायात्रा

फर्रुखाबाद जिले में कमालगंज कस्बे के गणेश महोत्सव में शुक्रवार सुबह पूजन-अनुष्ठान व हवन के बाद गौरीसुत को ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच भव्य रथ पर विराजमान किया गया। इसी बीच बारिश शुरू हो गई, लेकिन बरसात पर बप्पा के भक्तों की आस्था पड़ी गई। कानपुर-फतेहगढ़ राज्यमार्ग स्थित दीपकेशरी माता मंदिर से विसर्जन शोभा यात्रा आगे बढ़ी तो गणपति बप्पा मोरया…अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज से भक्ति माहौल सराबोर हो गया।

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यात्रा वैभव का साक्षी बनने लोग उमड़ पड़े। डीजे की धुन पर थिरकती युवाओं व बच्चों की मंडली झूमती चल रही थी। एक-दूसरे के कांधे पर चढ़कर शिखर बनाकर ऊपर पहुंचने वाले भक्त भगवा ध्वज लहरा कर जयघोष कर रहे थे। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां भी बरसीं। हर डीजे के आगे-पीछे भक्ति का उल्लास छाया था। श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबीं महिलाएं नृत्य करतीं चल रही थीं।