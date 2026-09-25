फर्रुखाबाद: बारिश पर भारी पड़ी बप्पा के भक्तों की आस्था, ढोल-नगाड़ों के साथ निकली भव्य विसर्जन शोभायात्रा
Farrukhabad News: कमालगंज कस्बे में शुक्रवार सुबह गणेश महोत्सव के समापन पर गणपति बप्पा की भव्य विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। पूजन, अनुष्ठान और हवन के बाद जैसे ही गौरीसुत को ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच रथ पर विराजमान किया गया, झमाझम बारिश शुरू हो गई। इसके बावजूद भक्तों की अटूट आस्था के आगे बारिश फीकी पड़ गई।
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फर्रुखाबाद जिले में कमालगंज कस्बे के गणेश महोत्सव में शुक्रवार सुबह पूजन-अनुष्ठान व हवन के बाद गौरीसुत को ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच भव्य रथ पर विराजमान किया गया। इसी बीच बारिश शुरू हो गई, लेकिन बरसात पर बप्पा के भक्तों की आस्था पड़ी गई। कानपुर-फतेहगढ़ राज्यमार्ग स्थित दीपकेशरी माता मंदिर से विसर्जन शोभा यात्रा आगे बढ़ी तो गणपति बप्पा मोरया…अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज से भक्ति माहौल सराबोर हो गया।
यात्रा वैभव का साक्षी बनने लोग उमड़ पड़े। डीजे की धुन पर थिरकती युवाओं व बच्चों की मंडली झूमती चल रही थी। एक-दूसरे के कांधे पर चढ़कर शिखर बनाकर ऊपर पहुंचने वाले भक्त भगवा ध्वज लहरा कर जयघोष कर रहे थे। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां भी बरसीं। हर डीजे के आगे-पीछे भक्ति का उल्लास छाया था। श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबीं महिलाएं नृत्य करतीं चल रही थीं।
विशाल माला अर्पित कर स्वागत किया
महिलाओं की भारी भीड़ को देखते हुए वालंटियर्स की टोली सड़क पर महिलाओं के चारों ओर रस्सी का घेरा बनाकर चल रहे थे। महिलाएं गोदी लिए छोटे बच्चों को ऊपर उठाकर उल्लास में भागीदार बना रही थीं। गजानन के रथ से प्रसादी लेने को भक्तों में होड़ लगी थी। रामलीला आरती वाले चौराहे पर विशाल माला अर्पित कर स्वागत किया गया। तपस्वी वाले बाग स्थित मंदिर से महिलाओं को वापस भेज दिया गया। यहां से पुरुष बप्पा को लेकर पांचालघाट के लिए रवाना हुए।