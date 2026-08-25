कानपुर: फर्जी पेमेंट ऐप से भुगतान दिखाकर 33 हजार की शराब ले गया युवक, ग्वालटोली में एफआईआर

रामजी गुप्ता के अनुसार, आरोपी इससे पहले भी इसी तरह करीब 17 हजार रुपये की शराब ले जा चुका है। दोनों घटनाओं को मिलाकर करीब 33,300 रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। ग्वालटोली थाना प्रभारी रवि सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।