फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Exercise and weight control can reduce knee pain.

Kanpur News: व्यायाम और वजन नियंत्रण से कम हो सकता है घुटनों का दर्द

Mon, 12 Oct 2026 02:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Exercise and weight control can reduce knee pain.
कानपुर। सुबह घुटनों में अकड़न, सीढ़ियां चढ़ने या कुर्सी से उठने में दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ती उम्र का असर मानकर इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। घिसी कार्टिलेज को पूरी तरह प्राकृतिक रूप से ठीक करने का कोई निश्चित उपचार नहीं है। व्यायाम और वजन नियंत्रण से घुटनों का दर्द कम हो सकता है।
विज्ञापन

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज हड्डी रोग विभाग के फहीम अंसारी इस पर दो साल से अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ कार्टिलेज ही नहीं बल्कि जोड़ की हड्डियों और आसपास के ऊतकों में भी बदलाव आते हैं। बढ़ती उम्र, मोटापा, पुरानी चोट, फ्रैक्चर और लिगामेंट या मेनिस्कस की क्षति इसका जोखिम बढ़ाती है। एक्सरे में दिखने वाली घिसावट और मरीज के दर्द की गंभीरता हमेशा एक जैसी नहीं होती। शुरुआती और मध्यम अवस्था में कई मरीजों को बिना ऑपरेशन उपचार से राहत मिल सकती है। घुटने और जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम इसमें महत्वपूर्ण हैं। फिजियोथैरेपी और वजन नियंत्रण भी सहायक होते हैं। वजन कम होने से घुटनों पर पड़ने वाला दबाव घटता है। चिकित्सक मरीज की स्थिति देखकर दर्द व सूजन नियंत्रित करने वाली दवाएं भी दे सकते हैं।
विज्ञापन

डाॅ. फहीम ने बताया कि पीआरपी से हल्के से मध्यम ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ मरीजों को लाभ हो सकता है। लेकिन कार्टिलेज के दोबारा बनने के निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। हायलूरोनिक एसिड के लाभ को लेकर भी वैज्ञानिक प्रमाण एकसमान नहीं हैं। स्टेम सेल आधारित उपचारों पर अभी शोध जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

लगातार तेज दर्द, नींद और रोजमर्रा की गतिविधियों के प्रभावित होने पर नी रिप्लेसमेंट पर विचार किया जा सकता है। यह तब होता है जब अन्य उपचारों से पर्याप्त राहत नहीं मिलती। इसका फैसला केवल एक्सरे देखकर नहीं किया जाता है। मरीज की तकलीफ, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के आधार पर ही यह निर्णय लिया जाता है।

घुटना अचानक लाल और गर्म हो जाए। तेजी से सूजन बढ़े या बुखार के साथ तेज दर्द हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए। जोड़ों में सूजन या लंबे समय तक सुबह अकड़न रहने पर भी इसे सामान्य घिसावट मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed