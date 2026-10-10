इटावा: सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में वार्ड लेडी टावर पर चढ़ी, पुलिस पर सुनवाई न करने का लगाया आरोप, मचा हड़कंप

इटावा जिले में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में वार्ड लेडीज के पद पर तैनात महिला पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाकर प्रशासनिक भवन के सामने टावर पर चढ़ गई। करीब एक घंटे बाद सहकर्मियों के समझाने पर वह नीचे उतर आई।

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महिला मीना (45) विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में रहती है। उसका आरोप है कि शुक्रवार को मैनपुरी जिले के एलाऊ थाना क्षेत्र स्थित एक गांव से आए उसके बेटे के ससुराल वालों ने मारपीट की और चेन, अंगूठी व हाथ का कड़ा तोड़ दिया। महिला का कहना है कि वह शिकायत लेकर थाने गई, तो प्रभारी निरीक्षक ने उसकी बात सुनने के बजाय धमकाया।