इटावा: बच्चे के सिर को बनाया तबला, वीडियो वायरल होते ही गिरी गाज, बीएसए ने शिक्षक को किया निलंबित, पढ़ें मामला

इटावा जिले में सैफई ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बिरौली में एक शिक्षक की ओर से बच्चे के मुंडे सिर पर तबला बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी उक्त वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।

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बीएसए डॉ. राजेश कुमार ने इंचार्ज प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार माथुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि शिक्षक ने विद्यालय में बच्चों के साथ वीडियो बनाया था। इसमें एक बच्चे का सिर मुंडा हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षक बच्चे के सिर पर हाथों से तबला बजाने की तरह धुन निकालते नजर आ रहे हैं।