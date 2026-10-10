इटावा: रेगुलेटर में लीकेज से लगी भीषण आग, श्राद्ध का खाना बनाते समय हादसा, दो महिलाओं समेत चार झुलसे, तीन रेफर

इटावा जिले में भरथना कस्बे के मोहल्ला शुक्लागंज में शनिवार सुबह एक रिहायशी भवन में श्राद्ध का खाना बनाते समय सिलेंडर के रेगुलेटर में लीकेज से आग लग गई। हादसे में खाना बना रही दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। उन्हें बचाने के प्रयास में दो पुरुष भी झुलस गए, जबकि अफरा-तफरी के दौरान एक बुजुर्ग महिला सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हो गई। गंभीर रूप से घायल दोनों महिलाओं समेत तीन लोगों को पीजीआई सैफई रेफर किया गया है।

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मोहल्ला शुक्लागंज निवासी गणेश गुप्ता पुत्र जगतानंद ने बताया कि शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे श्राद्ध के लिए उनके छोटे भाइयों की पत्नियां रश्मि देवी (42) पत्नी दीपक गुप्ता और रानी देवी (46) पत्नी प्रेम किशोर रसोई में खाना बना रही थीं। इसी दौरान सिलेंडर में लगा रेगुलेटर लीक होने के बाद फट गया, जिससे आग लग गई। आग की चपेट में आने से दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। महिलाओं को बचाने के प्रयास में प्रभाकर गुप्ता (40) और दीपक गुप्ता (45) भी झुलस गए।