इटावा हादसा: हाईवे पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत और पत्नी-बेटी घायल, चालक को हिरासत में लिया

इटावा जिले में आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह रेखा पैलेस के पास सर्विस रोड मंडी कट पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में उसकी पत्नी और दो साल की बेटी घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

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बकेवर कस्बा निवासी सुमित कुमार (28) मंगलवार सुबह अपनी पत्नी अनुष्का (26) और दो साल की बेटी लाडो के साथ बाइक से जा रहे थे। वे रेखा पैलेस के पास सर्विस रोड मंडी कट पर पहुंचे, तभी ट्रक ने उनकी बाइक में साइड से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।