Kanpur News: पानी लेने के बहाने होटल में घुसे, संचालक की चेन और रुद्राक्ष माला लूटी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अलाऊलखेड़ा डोमनपुर निवासी भानुप्रताप सिंह महौली हाईवे पर देहाती हवेली नाम से होटल चलाते हैं। बताया कि नौ अक्तूबर की दोपहर करीब दो बजे तीन युवक पानी खरीदने के बहाने होटल पहुंचे। इनमें से दो युवक पानी लेने के लिए अंदर आए, जबकि तीसरा साथी बाइक स्टार्ट करके बाहर खड़ा रहा।आरोप है कि दोनों युवक पानी का भुगतान करने के बहाने भानुप्रताप के पास पहुंचे और अचानक उनके गले पर झपट्टा मारकर करीब 40 ग्राम सोने की चेन और सोने की रुद्राक्ष की माला छीन ली। इसके बाद तीनों बाइक से भाग निकले। पीड़ित ने बदमाशों का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।