Kanpur News: पानी लेने के बहाने होटल में घुसे, संचालक की चेन और रुद्राक्ष माला लूटी
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:45 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:45 AM IST
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कानपुर। महाराजपुर के महौली हाईवे पर होटल में पानी खरीदने के बहाने घुसे दो बदमाशों ने संचालक के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन और रुद्राक्ष की माला लूट ली। बाहर बाइक स्टार्ट करके खड़े तीसरे साथी के साथ तीनों फरार हो गए। लूटे गए गहनों की कीमत करीब 6.50 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
अलाऊलखेड़ा डोमनपुर निवासी भानुप्रताप सिंह महौली हाईवे पर देहाती हवेली नाम से होटल चलाते हैं। बताया कि नौ अक्तूबर की दोपहर करीब दो बजे तीन युवक पानी खरीदने के बहाने होटल पहुंचे। इनमें से दो युवक पानी लेने के लिए अंदर आए, जबकि तीसरा साथी बाइक स्टार्ट करके बाहर खड़ा रहा।
आरोप है कि दोनों युवक पानी का भुगतान करने के बहाने भानुप्रताप के पास पहुंचे और अचानक उनके गले पर झपट्टा मारकर करीब 40 ग्राम सोने की चेन और सोने की रुद्राक्ष की माला छीन ली। इसके बाद तीनों बाइक से भाग निकले। पीड़ित ने बदमाशों का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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अलाऊलखेड़ा डोमनपुर निवासी भानुप्रताप सिंह महौली हाईवे पर देहाती हवेली नाम से होटल चलाते हैं। बताया कि नौ अक्तूबर की दोपहर करीब दो बजे तीन युवक पानी खरीदने के बहाने होटल पहुंचे। इनमें से दो युवक पानी लेने के लिए अंदर आए, जबकि तीसरा साथी बाइक स्टार्ट करके बाहर खड़ा रहा।
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आरोप है कि दोनों युवक पानी का भुगतान करने के बहाने भानुप्रताप के पास पहुंचे और अचानक उनके गले पर झपट्टा मारकर करीब 40 ग्राम सोने की चेन और सोने की रुद्राक्ष की माला छीन ली। इसके बाद तीनों बाइक से भाग निकले। पीड़ित ने बदमाशों का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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