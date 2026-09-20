Kanpur News: भड़का पति, फोन पर दिया तीन तलाक
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:33 AM IST
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कानपुर। तलाक महल निवासी अनमता फातिमा उर्फ जेबा अंजुम ने कर्नलगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि लखनऊ के थाना हसनगंज के सीतापुर रोड रूपपुर निरालानगर निवासी आफताब आलम से पांच नवंबर 2016 को निकाह हुआ था। आरोप है कि इसके बाद दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने लगे। गर्भावस्था के दौरान भी इलाज और देखभाल नहीं कराई गई। 20 सितंबर 2023 को दहेज की मांग पूरी न होने पर पीटकर घर से निकाल दिया। आरोप है कि उन्होंने कर्नलगंज थाने में 11 फरवरी 2026 को शिकायत की तो इसकी जानकारी होने पर पति ने फोन कर गालीगलौज करते हुए फोन पर तीन तलाक बोल दिया। इसके बाद भी सुनवाई न होने पर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। कर्नलगंज थाना प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि पति समेत ससुरालीजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर बयान के लिए बुलाया गया है। संवाद
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