फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Engineer dies due to deteriorating health

Kanpur News: तबीयत बिगड़ने से इंजीनियर की मौत

Sun, 04 Oct 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Engineer dies due to deteriorating health
मूसानगर। थाना क्षेत्र के सरौठा निवासी बृजेश कुमार ने बताया कि भाई सुमित (32) जालौन जनपद के मौठ में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियर के तौर पर कार्य करते थे। 26 सितंबर की रात को भाई जालौन के किसी होटल में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। साथी कर्मचारियों ने उनको उरई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। आराम न मिलने पर कानपुर व लखनऊ के अस्पताल में इलाज करवाया। इसके बाद अकबरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। यहां तबीयत अधिक बिगड़ जाने पर उनको एक सितंबर को हैलट कानपुर नगर रेफर कर दिया गया। शनिवार सुबह नौ बजे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अनहोनी पर इंजीनियर की मां सावित्री, पत्नी सीमा दो साल के बेटे प्रियांक को गोद में लेकर रोती रही। परिजन शव को घर ले आए और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मूसानगर थानाध्यक्ष अमिता वर्मा ने बताया कि परिजन की मांग पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मामले में कार्रवाई जालौन जनपद की पुलिस करेगी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed