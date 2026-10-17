Kanpur News: पति संग की खेती-किसानी, अब सिखा रहीं किचन गार्डेनिंग

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कानपुर देहात से आईं नीतू देवी कहती हैं कि 2017 से पति के साथ खेत में काम करने की हिम्मत जुटाई। अपनी बात रखी तो घर वाले नाराज हुए। पति का सहयोग रहा था तो इजाजत मिली लेकिन घूंघट के भीतर काम करने की। खुद खेती करने से फायदा हुआ। चार बेटियों को पढ़ा रही हैं। एक बेटी बीएड कर चुकी है। नीतू कहती हैं कि खेती से निकल कर अब गांव की महिलाओं को किचन गार्डेनिंग का काम सिखाती हैं। उनके साथ आईं उमा कहती हैं कि घर से लेकर खेत तक की जिम्मेदारी संभालती हैं। जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर देती हूं।इकोसेफ एग्रीसाइंस ने विशेष सॉयल सेफ किट को तैयार किया है। डॉ. एके सिंह ने बताया कि 2000 रुपये की किट को एक एकड़ में छिड़काव से फसल को सभी तरह की बीमारियां, कीटों के हमले से सुरक्षित रखने के साथ मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी। सीएसए विवि के इटावा इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र सौरभ सोनी, ललित मोहन, मो. दानिश व राज देवेंद्र ने विद्युत चालित मक्का छीलने की मशीन बनाई है। मशीन एक घंटे में 8 से 10 क्विंटल मक्का के दाने अलग कर देती है।सीएसए-सीएसजेएमयू करेंगे एमओयूमहिला सशक्तिकरण के विशेष सत्र का शुभारंभ छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक, विधायक नीलिमा कटियार और सीएसए विवि के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने किया। प्रो. पाठक ने कहा कि दोनों विवि के बीच जल्द एक समझौता किया जाएगा जिसके माध्यम से दोनों विवि कृषि क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देते हुए अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नवीन तकनीकों के हस्तांतरण की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इस मौके पर डॉ. विजय रत्ना तोमर, डॉ. सीमा सोनकर, डॉ. कौशल कुमार, डॉ. खलील खान आदि मौजूद रहे।