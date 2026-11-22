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सिविल लाइंस स्थित मर्चेंट चैंबर हाल में शनिवार को एडीएम सिटी सौरभ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुए समाधान दिवस में इस तरह की 141 शिकायतें पहुंचीं। इनमें से 10 मामलों का मौके पर निस्तारण हो गया। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग से जुड़ी रहीं।काकादेव क्षेत्र की रेखा मिश्रा ने खतौनी में नाम दर्ज न होने की शिकायत की। ग्राम सोना निवासी राजकुमार ने शिकायत की कि परिवार के कुछ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। अधिकारियों ने अभिलेखों की जांच के बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने की कार्यवाही कराई। इस तरह से राजस्व विभाग की 35 शिकायतें आईं। नगर निगम से संबंधित 31, पुलिस की 12, केडीए की 7 और समाज कल्याण विभाग की 5 शिकायतें रहीं। इसके अलावा जलकल की तीन, बीडीओ की तीन, चकबंदी की दो, जीएसटी की दो, खाद्य एवं रसद की दो और बीएसए की दो शिकायतें प्राप्त हुईं। आरटीओ, प्रदूषण, वन, श्रम और जिला दिव्यांगजन विभाग से एक-एक शिकायत आई।