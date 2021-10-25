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Kanpur News: फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जागरूकता में सहयोग करें कर्मचारी

Thu, 05 Nov 2026 01:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 01:18 AM IST
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Employees should cooperate in creating awareness for filariasis eradication.
बरौर। फाइलेरिया (हाथीपांव) जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मलासा ब्लॉक कार्यालय में बीडीओ व कर्मचारियों के साथ बुधवार को बैठक की। जिसमें लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव अभियान चलाए जाने को कहा गया। इसके लिए ग्रामीणों को दवा के सेवन का महत्व समझाने के साथ उनकी शंकाओं का समाधान भी किया जाए। जिससे अधिक से अधिक लोग अभियान से जुड़ें। एमओआईसी डॉ. विकास कुमार ने कहा कि इसमें सभी विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों की सहभागिता की जरूरत है। इसके लिए बीडीओ संजय कनौजिया ने सभी एडीओ, सचिवों व ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों को निर्देशित किया कि इस अभियान में सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। इसमें सफाई कर्मी भी सहभागिता करेंगे। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जिसका असर व्यक्ति को जीवन भर परेशान करता है। बैठक में पीसीआई के सुबोध दीक्षित, बीपीएम अरुण कुमार, बीसीपीएम सुरेंद्र प्रसाद, सचिव युवराज सिंह, रिंकल सिंह, सत्यम, अमरेश, सुनील कुमार सहित सभी कर्मचारी शामिल रहे। (संवाद)
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