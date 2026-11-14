Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Eight places including Gauriyapur Ashram will be illuminated with high mast lights.

Kanpur News: हाईमास्ट लाइट से गौरियापुर आश्रम समेत आठ स्थान होंगे रोशन

Sat, 14 Nov 2026 01:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Eight places including Gauriyapur Ashram will be illuminated with high mast lights.
कानपुर देहात। जनपद में अकबरपुर के प्रसिद्ध गौरियापुर आश्रम व रूरा के बालाजी मंदिर समेत आठ स्थानों पर हाईमास्ट लगाकर दूधिया रोशनी की जाएगी। इसके लिए प्रति हाईमास्ट करीब 1.73 लाख रुपये से अधिक का खर्च आएगा। नवंबर अंत में काम शुरू होने की उम्मीद है।
विज्ञापन

प्रमुख व प्रसिद्ध स्थानों पर शाम होने के बाद दूधिया रोशनी करने के लिए हाईमास्ट लगाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसकी मंजूरी मिलने और उप्र लघु उद्योग निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। प्रत्येक चिह्नित स्थान पर एक 10 मीटर ऊंचे लोहे के राउंड पोल पर 200 वॉट की 6 एलईडी लाइटें लगाई जाएगी। इससे शाम होते ही परिसर व आसपास दूधिया रोशनी होगी। इससे इन स्थानों पर रात में सहूलियत होगी।
विज्ञापन

अकबरपुर के गौरियापुर आश्रम, सरवनखेड़ा के लोधीपुर, रैपालपुर आश्रम, जैनपुर में यूपीसीडा पार्क, कारी कलवारी ग्राम पंचायत सचिवालय, रूरा का बालाजी मंदिर, रनियां के शिवपुरी में बलखंडेश्वर मंदिर व मैथा के नौबस्ता में हाई मास्ट लाइट लगाने की तैयारी है। नवंबर अंत में काम शुरू होने की उम्मीद है। तीन माह में काम पूरा कराने का लक्ष्य है। हाई मास्ट लाइटें लगने से शाम होते ही ये परिसर दूधिया रोशन होंगे। इसपर कुल करीब 13.91 लाख से अधिक खर्च का अनुमान है। कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि ठेकेदार चयन की प्रक्रिया की जा रही है। इस माह के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed