Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Draft electoral roll to be published on November 17

Kanpur News: 17 नवंबर को प्रकाशित होगी आलेख्य मतदाता सूची

Sat, 07 Nov 2026 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Draft electoral roll to be published on November 17
कन्नौज। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण की नई समय-सारिणी निर्धारित की गई है। एकीकृत आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर को होगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने अथवा आपत्ति दर्ज कराने के लिए दावे एवं आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 21, 22, 28 व 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम सूची में नहीं है, विशेषकर नए, युवा और महिला मतदाताओं का अधिक से अधिक पंजीकरण कराएं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed