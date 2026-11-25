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उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार बांद्रा टर्मिनस-बरौनी एक्सप्रेस (19037) 15 और 16 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। दरभंगा-खातीपुरा एक्सप्रेस (19726) 17 और 18 दिसंबर को बदले रास्ते से संचालित होगी। खातीपुरा-दरभंगा एक्सप्रेस (19725) 17 दिसंबर और बरौनी-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (19038) 18 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से गुजरेंगी। मार्ग बदलने से इन ट्रेनों के निर्धारित रास्ते में पड़ने वाले कप्तानगंज, सिसवा बाजार, खड्डा, पनियहवा, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सुगौली समेत कई स्टेशनों पर ठहराव नहीं मिलेगा। इनके अलावा छह ट्रेनों का कप्तानगंज जंक्शन पर भी अलग-अलग तारीखों में ठहराव निरस्त किया गया है।कानपुर के यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि जारी सूचना में कानपुर सेंट्रल पर किसी ट्रेन का ठहराव निरस्त नहीं किया गया है। हालांकि, बिहार और पूर्वांचल की ओर आगे की यात्रा करने वाले यात्रियों को बदले मार्ग के कारण अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय और कनेक्टिविटी संबंधी बदलाव का सामना करना पड़ सकता है।