Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Don't make rounds of the party office: Akhilesh

पार्टी कार्यालय के न लगाएं चक्कर : अखिलेश

Sat, 07 Nov 2026 11:21 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Don't make rounds of the party office: Akhilesh
तिर्वा। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच समाजवादी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी तैयारी में जुटने का संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि टिकट की दावेदारी के लिए लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय की परिक्रमा करने से बेहतर है कि कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जनता के बीच सक्रिय रहें। चुनाव में उन्हीं लोगों के काम को महत्व मिलेगा, जो जमीन पर रहकर संगठन को मजबूत करेंगे और जनता से सीधा जुड़ाव होगा।
विज्ञापन


लखनऊ से सैफई जाते समय लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने तिर्वा क्षेत्र के फगुआ भट्टा पर अपना काफिला रोककर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए दिन लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में दिखाई देते हैं पर विधानसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता नजर नहीं आती। ऐसे लोगों का फीडबैक पार्टी तक पहुंच रहा है।
विज्ञापन

अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि चुनाव केवल दावेदारी जताने से नहीं जीता जाता, बल्कि इसके लिए जनता के बीच विश्वास और मजबूत संपर्क जरूरी है। उन्होंने मतदाता सूची पर विशेष ध्यान देने को कहा। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं, उनके वोट बनवाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। इस दौरान क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार्यालय में हाजिरी से नहीं बनेगी बात
अखिलेश यादव ने ऐसे कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जो क्षेत्र में सक्रिय रहने के बजाय लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में ज्यादा समय बिताते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को कार्यकर्ताओं की जमीनी सक्रियता की जानकारी मिल रही है।


मतदाता सूची दुरुस्त कराने पर जोर
विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत अखिलेश यादव ने कटे हुए वोट बनवाने को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने और नए मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने के लिए गंभीरता से काम करने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed