कानपुर: मकान गिरने से चार की मौत, घायल काजल से मिले डीएम; स्वास्थ्य स्थिर
Kanpur News: हिरनी गांव में मकान गिरने से हुए हादसे में घायल काजल का नौबस्ता स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अस्पताल पहुंचकर काजल का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।
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इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। हादसे में घायल काजल को उपचार के लिए नौबस्ता स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। जिलाधिकारी ने अस्पताल में काजल के उपचार की जानकारी ली।
उन्होंने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की स्थिति और चल रहे उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त की। चिकित्सकों ने बताया कि फिलहाल काजल का स्वास्थ्य स्थिर है। हिरनी गांव में हुए हादसे के बाद प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी भी ली जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी हादसे से जुड़ी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं।