कानपुर: मकान गिरने से चार की मौत, घायल काजल से मिले डीएम; स्वास्थ्य स्थिर

उन्होंने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की स्थिति और चल रहे उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त की। चिकित्सकों ने बताया कि फिलहाल काजल का स्वास्थ्य स्थिर है। हिरनी गांव में हुए हादसे के बाद प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी भी ली जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी हादसे से जुड़ी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं।