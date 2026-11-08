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Kanpur News: गंदे पानी के बीच मनी लक्ष्मीपुरवा में दिवाली

Sun, 08 Nov 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 11:44 PM IST
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Diwali in Lakshmipurwa amidst the stagnant, dirty water
लक्ष्मीपुरवा में भरा पानी। - फोटो : पार्षद
कानपुर। लक्ष्मीपुरवा के निवासियों की दिवाली सीवर के गंदे पानी के बीच मनी। करीब तीन माह से धंसे डॉट नाले की मरम्मत न होने से लोगों को जलभराव से जूझना पड़ रहा है। यहां गलियों से लेकर सड़कों तक में गंदा पानी भरा है। इससे करीब दो हजार की आबादी प्रभावित है।
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वार्ड-1, लक्ष्मीपुरवा में करीब तीन माह पहले जीटी रोड पर अफीम कोठी के पास डॉट नाला धंसा था। तब से यहां नगर निगम जोन-1 की टीम मरम्मत कार्य करा रही है। नाला क्षतिग्रस्त होने से सीवर का पानी बैकफ्लो होकर खलवा, कोपरगंज, लक्ष्मीपुरवा, अफीम कोठी आदि इलाकों की गलियों में भर रहा है। यहां के निवासी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।
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क्षेत्रीय पार्षद विकास साहू ने बताया कि कई बार शिकायतें की लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसे लेकर जलकल जोन-1 की ओर से नगर निगम के मुख्य अभियंता आलोक श्रीवास्तव को पत्र लिखकर डाॅट नाला निर्माण जल्द पूरा कराने और बंद सीवर लाइन चालू करने की मांग की है। कहा है कि काम के लिए नगर निगम ने जलकल विभाग की सीवर लाइनों में रोक लगा दी है। इस कारण लाइन चोक होने और जलभराव की समस्या हो रही है। डाॅट नाला मरम्मत का काम भी धीमा है।
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