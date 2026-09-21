Kanpur News: सकरावा में बाल काटने के विवाद ने पकड़ा तूल, दुकानें बंद की

Kanpur News: सकरावा में बाल काटने के विवाद ने पकड़ा तूल, दुकानें बंद की
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:47 PM IST
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सौरिख। सकरावा कस्बे के मोहद्दीनगर में बाल काटने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर नाई समाज के लोगों पर बाल काटने से इन्कार करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अभद्रता करने का आरोप लगाया था। उन्होंने थानाध्यक्ष को तहरीर देकर चार दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को थाना परिसर में दोनों पक्षों की बैठक कराई गई।
सीओ मयंक मिश्रा ने दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर आपसी सौहार्द बनाए रखने और सभी के साथ समान व्यवहार करने की अपील की। साथ ही विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने और माहौल खराब न करने की हिदायत दी। बैठक समाप्त होने के बाद सकरावा के कई नाई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी।
रोशन, नाजिम, अजमेरी, शिव कुमार, राजा, रामू, इमरान और श्यामू समेत दुकानदारों ने किराये की दुकानें खाली कर ताले लगा दिए। दुकानों के बंद होने से बाजार में खलबली मच गई। दुकानदारों का आरोप है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। वहीं, वाल्मीकि समाज के लोग अपने लगाए आरोपों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से कस्बे में तनाव का माहौल बना हुआ है। सीओ ने बताया कि दोनों पक्षों से वार्ता की गई है। अब कोई विवाद नहीं हैं।
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सीओ मयंक मिश्रा ने दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर आपसी सौहार्द बनाए रखने और सभी के साथ समान व्यवहार करने की अपील की। साथ ही विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने और माहौल खराब न करने की हिदायत दी। बैठक समाप्त होने के बाद सकरावा के कई नाई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी।
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रोशन, नाजिम, अजमेरी, शिव कुमार, राजा, रामू, इमरान और श्यामू समेत दुकानदारों ने किराये की दुकानें खाली कर ताले लगा दिए। दुकानों के बंद होने से बाजार में खलबली मच गई। दुकानदारों का आरोप है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। वहीं, वाल्मीकि समाज के लोग अपने लगाए आरोपों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से कस्बे में तनाव का माहौल बना हुआ है। सीओ ने बताया कि दोनों पक्षों से वार्ता की गई है। अब कोई विवाद नहीं हैं।
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