Kanpur News: काव्य गोष्ठी में चिठ्ठियों, चिड़ियों और मन पर हुई बात

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कानपुर। पत्रकारपुरम स्थित रोमी अड्डा पर रविवार को कवि विशेष यश मालवीय की कविताओं की गोष्ठी हुई। इसमें उनकी पत्नी के साथ डॉ. अरुण तिवारी गोपाल, राजेश अरोड़ा सहित अन्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के आरंभ में रोमी अड्डा से परिचित कराते हुए राजेश अरोड़ा ने यश की पत्नी को अपना कविता संग्रह चिट्ठियां भेंट किया। मौलि सेठ ने गोष्ठी का संचालन किया। यश मालवीय ने कविता एक चिड़िया अलगनी पर और एक मन में से कविता पाठ आरंभ किया और उजाला आ रहा है से अपनी काव्य यात्रा को शिखर पर ले गए। राजेश अरोड़ा और मौलि सेठ ने कविता पाठ किया। संदेश तिवारी ने पिता प्रमोद तिवारी को समर्पित करते हुए कविता पढ़ी।