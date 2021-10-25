Kanpur News: सोशल मीडिया पर बदनाम करने से की गई थी दिव्यांग छात्र की गला दबाकर हत्या

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रसूलाबाद थानाध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बुधवार शाम 5:40 बजे भीतरगांव से करौम जाने वाले मार्ग पर करौम की ओर करीब एक किलोमीटर आगे से घेराबंदी कर भीतरगांव निवासी अंश उर्फ बड़े व जितेंद्र उर्फ हग्गा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अंश ने बताया कि मयंक ने पहले उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फोटो के साथ पोस्ट किया था। इसमें उसे चोर और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाला बताते हुए लोगों को सावधान रहने की बात कही थी। इसके बाद रास्ते में मिलने पर भी मयंक उसपर टिप्पणी करता था।इससे आहत होकर उसने अपने साथी जितेंद्र को दो हजार रुपये देकर वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। चार नवंबर की शाम को मयंक के टहलने निकलने पर एकांत में पकड़कर ईंट से हमला कर घायल कर दिया और गला दबाकर हत्या कर दी और शव नाला में फेंक कर भाग गए। बता दें कि चार नवंबर की शाम को घर से निकले मयंक के वापस घर न पहुंचने पर पांच नवंबर की सुबह परिजन ने रसूलाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसी दिन शाम को उसका अर्धनग्न शव गांव के बाहर पानी की टंकी के पास नाले में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि होने पर मंगलवार को मयंक के पिता रामबाबू तिवारी ने अंश व जितेंद्र के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।...................घटना को दूसरा रूप देने के लिए उतार दी थी मयंक की पैंट- मयंक के दोस्तों व सर्विलांस इनपुट से हत्यारोपियों तक पहुंची पुलिसकानपुर देहात। मयंक की हत्या करने के बाद हत्यारोपियों ने स्वयं को बचाने के लिए घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसकी पैंट व अंडरगारमेंट्स उतार कर फेंक दिए थे। हालांकि हत्यारोपियों की यह चालाकी ज्यादा काम नहीं आई। मयंक के दोस्तों से पूछताछ में मिली जानकारी व सर्विलांस इनपुट के जरिये पुलिस ने दोनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।थानाध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि घटना के दिन मयंक का पैंट व अंडरगारमेंट्स शव से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़ा मिला था। इसपर पुलिस ने मामले की कई बिंदुओं पर छानबीन के साथ पैनल से शव का पोस्टमार्टम करवाया था। मयंक के दोस्तों व परिजन से पूछताछ में सामने आया था कि मयंक को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का शौक था। वह ज्यादातर समय घर पर ही बिताता था। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद अंश से बहस होने की जानकारी मिली थी। इसके अलावा उसका गांव में कोई विवाद नहीं था।गिरफ्तारी के बाद अंश ने बताया कि सोशल मीडिया पर हुई उसकी बदनामी की वजह से वह मयंक से बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने मयंक के समलैंगिक होने की अफवाह गांव में उड़ाई थी। इसके बाद भी मयंक शांत नहीं हुआ तो जितेंद्र के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसकी पैंट व अंडरगारमेंट्स उतार कर दूर फेंक दिए। जिससे लोग अंश की हत्या को दूसरे रूप से देखें और वह दोनों बच जाएं। मंगलवार को उन दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो जाने पर बुधवार को बाहर भागने के लिए निकले थे लेकिन रास्ते में ही पकड़े गए।.................बयानसोशल मीडिया पर बदनाम करने की नाराजगी में दिव्यांग छात्र की हत्या की गई थी। दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। - आलोक कुमार, सीओ रसूलाबाद