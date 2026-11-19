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हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7:15 बजे शुरू होकर 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के आधार पर गृहस्थ श्रद्धालु 20 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे जबकि वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले कुछ श्रद्धालु 21 नवंबर को गौण एकादशी मनाएंगे। ज्योतिषाचार्य डॉ. प्रीति अग्निहोत्री और आचार्य पवन तिवारी के अनुसार इस बार एकादशी पर रवि योग का भी संयोग रहेगा।ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस योग में पूजा-पाठ, जप और दान-पुण्य करना शुभ फलदायी होता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पर योगनिद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह कराने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने पर कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है।एकादशी व्रत : 20 नवंबरपारण : 21 नवंबरपारण का शुभ समय : दोपहर 1:10 से 3:18 बजे तकब्रह्म मुहूर्त : सुबह 5:01 से 5:44 बजे तकविजय मुहूर्त : दोपहर 1:53 से 2:35 बजे तकगोधूलि मुहूर्त : शाम 5:26 से 5:52 बजे तकनिशिता मुहूर्त : रात 11:40 से 12:34 बजे तकऐसे करें पूजापूजा स्थल की साफ-सफाई कर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पीले फूल, फल, तुलसी दल और पीले वस्त्र अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम या विष्णु मंत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान को योगनिद्रा से जगाने की परंपरा के तहत शंख और घंटी बजाएं तथा भजन-कीर्तन करें। पूजा के बाद आरती करें और फलाहार या प्रसाद वितरित करें।औषधीय गुणों से भरपूर है तुलसीतुलसी में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं। तुलसी के पानी या चाय का सेवन छाती के संक्रमण में लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी की माला धारण करने से गले और हृदय चक्र का संतुलन बना रहता है। वहीं तुलसी की आरती से सात्विक ऊर्जा का संचार होता है।