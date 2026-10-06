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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Dengue in Kanpur Two more patients test positive anti larval spraying conducted in Harjinder Nagar

कानपुर में डेंगू: दो और पॉजिटिव मरीज मिले, हरजिंदर नगर में एंटीलार्वा का छिड़काव, शिविर लगाकर किया जागरूक

Tue, 06 Oct 2026 11:31 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 06 Oct 2026 11:31 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर शहर में डेंगू का प्रकोप थम नहीं रहा है। सोमवार को 58 वर्षीय महिला और 47 वर्षीय पुरुष में प्राइवेट लैब की जांच के दौरान डेंगू की पुष्टि हुई है। नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है।

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Dengue in Kanpur Two more patients test positive anti larval spraying conducted in Harjinder Nagar
डेंगू की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

विस्तार
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कानपुर में डेंगू के दो नए केस सोमवार को दर्ज किए गए। एक शारदानगर निवासी 58 वर्षीय महिला और दूसरा अशोकनगर निवासी 47 वर्षीय पुरुष है। दोनों की जांच प्राइवेट लैब में की गई और डेंगू की पुष्टि हुई है। मामले सामने आने के बाद क्षेत्र में सतर्कता और बचाव के उपाय बढ़ा दिए गए हैं।

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नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि हरजेंदर नगर में बीते दिनों मिले कई डेंगू रोगियों के घरों के आसपास स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण एंटीलार्वा का छिड़काव किया गया। चंदर नगर (सनिगवां) में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जागरूक किया गया। यहां जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. अरुण कुमार सिंह, सहायक मलेरिया अधिकारी भूपेंद्र सिंह, प्रशांत कुमार वर्मा, गणेश शंखवार, डॉ. शिवकांत आदि मौजूद रहे।

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