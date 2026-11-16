Kanpur News: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि ने दर्ज की जीत

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आईआईटी कानपुर के खेल मैदान पर एलएनसीटी विश्वविद्यालय भोपाल ने विक्रांत विश्वविद्यालय को 2-1 से पराजित कर अगले दौर में जगह बनाई। डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय पर 7-0 से बड़ी जीत दर्ज की। तीसरे मैच में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीच हुआ मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया जिसमें डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय ने 8-7 से बाजी मारी।इसी मैदान पर चौथे मुकाबले में जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराया। पांचवें मुकाबले में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा और नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की टीमें निर्धारित समय तक 1-1 की बराबरी पर रहीं। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में आगरा विश्वविद्यालय ने 7-6 से जीत हासिल कर अगले चरण में प्रवेश किया। सीएसजेएमयू परिसर के मैदान पर छठवें मैच में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन को 5-0 से हराकर एकतरफा जीत दर्ज की।सातवें मैच में लखनऊ विश्वविद्यालय ने सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के खिलाफ 1-0 से मुकाबला जीता। आठवें मुकाबले में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर ने रेनेसां विश्वविद्यालय इंदौर को 3-0 से शिकस्त दी। डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को बेनेट विश्वविद्यालय की टीम के निर्धारित समय तक मैदान पर नहीं पहुंचने के कारण वॉकओवर मिला। मांडसौर विश्वविद्यालय और सेज विश्वविद्यालय की टीमें भी अपने निर्धारित मुकाबले के लिए मैदान पर नहीं पहुंचीं जिसके चलते मैच नहीं हो सका।