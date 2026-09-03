हमीरपुर की गोशाला में पड़े मिले गोवंशों के शव, वीडियो वायरल, ग्रामीणों ने चारा-पानी न मिलने का लगाया आरोप

हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करती है। वीडियो सामने आने के बाद गोशाला की व्यवस्थाओं और संचालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गोशाला में गोवंशों के लिए पर्याप्त भूसा-चारा और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि समय पर चारा और पानी नहीं मिलने से गोवंशों की हालत बिगड़ रही है और उनकी मौतें हो रही हैं।

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