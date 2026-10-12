Kanpur News: ट्रक में पीछे से भिड़ा डीसीएम, चालक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Mon, 12 Oct 2026 12:30 AM IST
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रनियां (कानपुर देहात)। कानपुर-सिकंदरा राजमार्ग पर उमरन के पास रविवार सुबह हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने पर पीछे से आ रहा टमाटर लदा डीसीएम भिड़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीसीएम का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। केबिन में फंसकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना क्रम के अनुसार मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अमायन बड़ी पट्टी निवासी आशीष कुमार गोयल (21) डीसीएम में टमाटर लादकर चकरपुर (कानपुर) मंडी जा रहा था। रविवार भोर में वह रनियां के उमरन स्थित हाईवे किनारे एक पेट्रोल पंप के सामने हाईवे पर आगे चल रहे एक ट्रक में पीछे से जा टकराया। घटना में क्षतिग्रस्त केबिन के अन्दर स्टेयरिंग में बुरी तरह से आशीष फंस गया और छटपटाने लगा। मौके से गुजर रहे राहगीरों ने घटना के बाद उसे बाहर निकालने के प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली।
इस पर पुलिस और दमकल को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर रनियां थानाध्यक्ष सौरभ सिंह और उप निरीक्षक उमेश कुमार गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने हाइड्रा व जेसीबी मशीन की मदद से केबिन को काटकर चालक को बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले उसकी सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करवा दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि परिजन को सूचना दी गई है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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घटना क्रम के अनुसार मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अमायन बड़ी पट्टी निवासी आशीष कुमार गोयल (21) डीसीएम में टमाटर लादकर चकरपुर (कानपुर) मंडी जा रहा था। रविवार भोर में वह रनियां के उमरन स्थित हाईवे किनारे एक पेट्रोल पंप के सामने हाईवे पर आगे चल रहे एक ट्रक में पीछे से जा टकराया। घटना में क्षतिग्रस्त केबिन के अन्दर स्टेयरिंग में बुरी तरह से आशीष फंस गया और छटपटाने लगा। मौके से गुजर रहे राहगीरों ने घटना के बाद उसे बाहर निकालने के प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली।
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इस पर पुलिस और दमकल को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर रनियां थानाध्यक्ष सौरभ सिंह और उप निरीक्षक उमेश कुमार गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने हाइड्रा व जेसीबी मशीन की मदद से केबिन को काटकर चालक को बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले उसकी सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करवा दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि परिजन को सूचना दी गई है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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