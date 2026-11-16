Kanpur News: डैम चार्जर्स और मेटाडोर फोम एकादश ने दर्ज की जीत

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किदवईनगर स्थित कानपुर साउथ-ए मैदान पर कानपुर हीरोज ने निर्धारित 30 ओवर में नौ विकेट पर 176 रन बनाए। संतोष गुप्ता ने 51, रिंकू कुशवाहा ने 37 और राम प्रकाश ने 28 रन का योगदान दिया। जहीरुद्दीन ने चार, अंकित और करन मिश्रा को दो-दो विकेट मिले। डैम चार्जर्स ने शुभम तिवारी की 95 रन की नाबाद विस्फोटक पारी और रजत मिश्रा के 59 रन की मदद से 23.4 ओवर में पांच विकेट पर 178 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। शुभम ने अपनी पारी में पांच छक्के और आठ चौके लगाए। रजत ने एक छक्का और छह चौके जड़े। धर्मवीर ने तीन विकेट लिए। शुभम तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।श्यामनगर स्थित पीएसी मैदान पर दूसरे मुकाबले में फोर सीजन (16 टू 60) की टीम 28.5 ओवर में 174 रन पर सिमट गई। धर्मेंद्र शर्मा ने 39, ललित शर्मा ने 36 और दिव्यांशु त्रिवेदी ने 27 रन बनाए। मिशन गुप्ता ने तीन और सौरभ सिंह ने दो विकेट हासिल किए। मेटाडोर फोम एकादश ने शांतनु सिंह के 54, सुंदरम दीक्षित के 38 और सौरभ गुप्ता के 34 रन की बदौलत 27.4 ओवर में सात विकेट पर 175 रन बनाकर जीत हासिल की। अनिल गुप्ता और अभिषेक ने दो-दो विकेट लिए। मिशन गुप्ता को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।