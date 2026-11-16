Kanpur News: संभव की मौत पर उमड़ा हुजूम, हर आंख नम

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ऐसा संस्कारवान बेटा नहीं देखा-घर पर जुटे लोगों में हर कोई संभव के मिलनसार व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव की तारीफ कर रहा था। पड़ोसी रागेंद्र के मुताबिक, संभव आज के दौर के युवाओं के लिए नजीर था। धन-वैभव का तनिक भी घमंड नहीं था। देखते ही मुस्कुरा कर नमस्ते करता था। सबसे बड़ी बात किसी भी तरह के नशे से दूर था। उसके साथ ऐसा हो जाएगा सोचा न था। वहीं संभव की मौत से घर और फैक्टरी में काम करने वाले कर्मी भी गमगीन दिखे। बोले, संभव बिल्कुल अपने पिता पर गया था। करीब दो साल से व्यापार में हाथ बंटा रहा था। कभी किसी को नाम से नहीं पुकारा। हमेशा भइया और दादा करके ही बात करता था।दिवाली की झालर नहीं उतरी, लेकिन चिराग बुझ गया-कारोबारी विशाल के बंगले को दिवाली पर विशेष तौर पर झालरों से सजाया गया था। मुख्य गेट दीपों की झालर लगाई गई थीं जो अभी उतरी नहीं थीं। ऐसे में संभव की मृत्यु होने पर लोगों के मुंह से निकल पड़ा कि अभी तो घर की झालर तक नहीं उतरी थीं और घर का चिराग बुझ गया।परिचित जता रहे अनहोनी की आशंका-संभव की मौत पर विशाल के परिचित किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि छठी मंजिल से गिरने के बावजूद उसके शरीर पर बाहर की ओर कोई चोट के निशान नहीं हैं, घड़ी भी नहीं टूटी। चश्मे का सिर्फ एक सीसा निकल कर अलग हुआ है। वहीं चैट डिलीट होना भी लोगों में संदेह पैदा कर रहा है।