उन्नाव केस: मीडिया से बात करने पर परिजनों को रोका, गांव छावनी में तब्दील, धरने पर ग्रामीण

सार यूपी के उन्नाव जिले में बुआ-भतीजी के शव व चचेरी बहन के गंभीर हालत में मिलने से हर कोई हतप्रभ है। तीनों के गले कसे होने, हाथ बंधे मिलने की परिजनों की बात पुलिस नकार रही है। पुलिस की जांच किशोरियों के जहर खाने या खिलाए जाने तक ही सीमित है। पुलिस की शक की सुई गैरों के साथ ही किशोरियों के अपनों पर भी घूम रही है। पढ़ें दिनभर के अपडेट्स...

As per investigation so far, statements of eye witnesses & opinion of doctor, a lot of froth was found at the spot. So, prima facie there are symptoms of poisoning. We're investigating the matter. Prima facie no injury marks found on bodies. 6 teams formed for probe: SP Unnao pic.twitter.com/glVwBBsIsF