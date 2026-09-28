होटल का कमरा नहीं खुला तो हुआ शक: अंदर का नजारा देख उड़े होश, बिहार की महिला का शव मिलने से सनसनी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आज दिन में जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो होटल संचालक को शक हुआ। इसके बाद होटल मैनेजर ने अपनी मास्टर चाबी से दरवाजा खोला। अंदर महिला का शव मृत अवस्था में पाया गया। घटना की जानकारी होटल के स्टाफ ने पुलिस को दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी।पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की बारीकी से छानबीन में जुटी है।मृतका के परिजनों का कहना है कि वह इलाज करवाने के लिए आई थी। वह कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। मृतका रियल एस्टेट कंपनी में अच्छे पद पर काम कर रही थी। परिजनों के अनुसार, उसका पति से कुछ विवाद था और पारिवारिक विवाद चल रहा था।ये भी पढ़ें-इस पूरे मामले में सदर थाना प्रभारी नवलेश कुमार आजाद ने कहा कि आज पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला का शव होटल के कमरे में संदिग्ध स्थिति में मिला है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। होटल की पंजी में महिला ने कल ही शाम को कमरा बुक कराया था और आज उसका शव मिला है। उन्होंने बताया कि मृतका बेगूसराय जिले की रहने वाली है और परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाकर घटनास्थल को सुरक्षित कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है।