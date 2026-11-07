कानपुर: डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, प्रसूता को चढ़ाया गलत खून, दोनों किडनियां खराब, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में पीड़ित ने निजी अस्पताल के संचालक, डाॅक्टर और स्टाफ पर पत्नी का प्रसव पीड़ा के दौरान गलत उपचार करने व गलत खून चढ़ाने का आरोप लगाया। इससे पत्नी की दोनों किडनी खराब हो गईं। पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यू आजाद नगर सतबरी निवासी पिंटू वर्मा के मुताबिक उनकी पत्नी प्रिया वर्मा का दूसरा प्रसव होना था।

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बीती 13 जून 2026 को पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर पीएसी मोड़ बाईपास स्थित न्यू कुबेर हाॅस्पिटल में भर्ती कराया। यहां डॉ. ज्ञानेंद्र पाल और डॉ. नीलम यादव ने पत्नी को ब्लड की कमी होना बताया। डॉ. ज्ञानेंद्र ने मेडिकल काॅलेज में अपनी पहचान बता आठ हजार रुपेय में दो यूनिट ब्लड मंगवाया। इसमें मेडिकल काॅलेज की पर्ची भी लगी थी। पिंटू के मुताबिक पत्नी को आधा यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। तभी उसकी हालत बिगड़ने लगी।