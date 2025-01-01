जुआ खेलने के आरोप तीन गिरफ्तार

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बहादुरगढ़। शहर थाना पुलिस ने सरेआम जुआ खेलने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गंगाशाह निवासी छिकारा कॉलोनी, रमेश निवासी कबीर बस्ती तथा तरुण निवासी जटवाड़ा के रूप में हुई है। तीनों को नागरिक अस्पताल के पीछे ढैया बस्ती से काबू किया गया। पुलिस को सूचना थी कि तीनों पर्चियों पर पैसे लगाकर जुआ खेल रहे हैं। आरोपियों से पर्चियां व 2800 रुपए बरामद हुए। इनके खिलाफ सिटी थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है।