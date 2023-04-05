Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Fights broke out in 17 locations on Diwali; 24 people were injured

Yamuna Nagar News: दिवाली के दिन 17 जगहों पर झगड़े, 24 लोग घायल

Tue, 10 Nov 2026 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 10 Nov 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Fights broke out in 17 locations on Diwali; 24 people were injured
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। दिवाली के दिन जिले में अलग-अलग स्थानों पर 17 झगड़े हुए। इनमें 24 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला नागरिक अस्पताल के ट्रामा सेंटर और विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया। इनमें कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कई का उपचार चल रहा है।
शहर की शिव कॉलोनी में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में चार लोग घायल हो गए। इसके अलावा बाकरपुर, प्रोफेसर कॉलोनी, जोड़ियों, यमुना विहार, आजाद नगर, ससौली माजरी, पुराना हमीदा, तीर्थ नगर और दामला सहित अन्य स्थानों पर भी झगड़ों की घटनाएं हुईं। इन घटनाओं में कई लोगों को चोटें आईं। झगड़ों के बाद घायलों को परिजन और अन्य लोग उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। झगड़ों में घायल हुए कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया गया, जबकि कुछ लोग प्राथमिक उपचार करवाकर घर लौट गए। इनमें कई ऐसे भी थे, जिन्होंने पुलिस कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंचकर अपनी मेडिकल लीगल रिपोर्ट (एमएलसी) बनवाई। घायलों ने आशंका जताई कि बाद में पुलिस में शिकायत देने या कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट जरूरी हो सकती है।
विज्ञापन

कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉ. दिव्या मंगला ने बताया कि दिवाली के दिन झगड़ों में घायल होकर अस्पताल पहुंचे सभी लोगों को उपचार दिया गया। कुछ मरीजों को उनकी हालत के अनुसार अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed