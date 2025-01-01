अवैध देशी शराब सहित एक गिरफ्तार

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बेरी। अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए झज्जर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना दुजाना पुलिस ने गांव बरहाना में एक दुकान पर छापेमारी कर 12 बोतल अवैध देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से दुकानदार उमेद निवासी बरहाना को गिरफ्तार किया। थाना प्रबंधक दिनकर यादव के अनुसार, पुलिस को मुखबिर से दुकान में अवैध शराब बेचने की सूचना मिली थी। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तलाशी ली। आरोपी शराब रखने और बेचने संबंधी कोई वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका।