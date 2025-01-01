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Hindi News ›   City & states ›   One arrested with illicit country-made liquor

अवैध देशी शराब सहित एक गिरफ्तार

Tue, 10 Nov 2026 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:31 AM IST
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बेरी। अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए झज्जर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना दुजाना पुलिस ने गांव बरहाना में एक दुकान पर छापेमारी कर 12 बोतल अवैध देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से दुकानदार उमेद निवासी बरहाना को गिरफ्तार किया। थाना प्रबंधक दिनकर यादव के अनुसार, पुलिस को मुखबिर से दुकान में अवैध शराब बेचने की सूचना मिली थी। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तलाशी ली। आरोपी शराब रखने और बेचने संबंधी कोई वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका।
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