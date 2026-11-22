कानपुर में सीबीआई छावनी परिषद से शुक्रवार सुबह कार्यालय अधीक्षक वंदना सिन्हा और क्लर्क ओमकार यादव को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लखनऊ ले गई। वहां से उन्हें जेल भेजा गया। शनिवार को छावनी परिषद ने वंदना को निलंबित किया गया, जबकि आउटसोर्स पर कार्यरत क्लर्क ओमकार यादव की सेवा समाप्त कर दी गई।

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वहीं, वंदना ने अपने रसूख के चलते तीन माह में तीन बार छावनी परिषद में प्रमोशन लिया था। सीबीआई की टीम ने रिटायर्ड सफाई नायक रूपलाल की शिकायत पर बृहस्पतिवार शाम को छावनी परिषद कैंट में छापा मारा था। शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम कार्यालय अधीक्षक वंदना सिन्हा और क्लर्क ओमकार को गिरफ्तार कर लखनऊ ले गई थी।