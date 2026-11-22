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जिस पिता ने अपने बेटे की बरात और खुशियों के रंगीन सपने बुने थे, उसकी अंतिम विदाई की घड़ी ने हर रिश्तेदार को भीतर तक झकझोर दिया। मंडप के चारों ओर खड़े लोगों के चेहरों पर खुशी के बजाय बेबसी और दुख साफ नजर आ रहा था। विज्ञापन



जिस पिता ने अपने बेटे की बरात और खुशियों के रंगीन सपने बुने थे, उसकी अंतिम विदाई की घड़ी ने हर रिश्तेदार को भीतर तक झकझोर दिया। मंडप के चारों ओर खड़े लोगों के चेहरों पर खुशी के बजाय बेबसी और दुख साफ नजर आ रहा था। मथुरा में शादी के आंगन में उमंग और चहल-पहल होनी चाहिए थी, वहां शनिवार को गहरा सन्नाटा और दबी हुई सिसकियां पसरी रहीं। शुक्रवार रात हुई दूल्हे के पिता की हत्या के बाद पूरा परिवार स्तब्ध और गमगीन है, लेकिन रस्मों को निभाने की विवशता के आगे सब मौन नजर आए।

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नवविवाहिता भी बेहद भावुक नजर आईं। विवाह की रस्में जैसे-तैसे पूरी की गईं, लेकिन किसी में वह उत्साह नहीं था जो आमतौर पर शादी के घरों में दिखता है।





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विवाह की रस्में समाप्त होते ही विदाई का वह क्षण आया, जिसमें दूल्हा से उसके भाई ने कहा कि पिता के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। उनका शव एंबुलेंस से घर के लिए रवाना होगा। इतना सुनते ही दूल्हा पिता को याद करके जोर-जोर से रोने लगा। मौजूद लोगों ने दूल्हे को संभाला और कार में बैठाकर गोवर्धन से अलीगढ़ के लिए रवाना किया।

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बेटे की शादी में पिता की हत्या मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके के गांव गांठोली में शुक्रवार की रात एक शादी समारोह मातम में बदल गया। बेटे की बरात में शामिल होने आए 62 वर्षीय पिता ओमप्रकाश की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक के छोटे दामाद सुखवीर पर लगा है, जो वारदात के बाद से फरार है। बताया जाता है कि वह पत्नी के छह माह से मायके में रहने से नाराज था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।





ओमप्रकाश अलीगढ़ के बसाई गांव के निवासी थे और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी, तीन बेटे विनोद, अरविंद, सुनील और तीन बेटियां हैं। घटना वाले दिन उनके मझले बेटे अरविंद की शादी थी।





ओमप्रकाश अलीगढ़ से गांठोली गांव बेटे की शादी में शामिल होने आए थे। सब्जी मंडी के पीछे बरात का कार्यक्रम चल रहा था और घर में खुशी का माहौल था। बरात चढ़ने के दौरान सड़क किनारे झाड़ियों में से चीखने की आवाज आई।



उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद दूल्हे के भाई ने अपने पिता की तलाश की तो वह नहीं मिले। इधर-उधर तलाशा गया तो वह झाड़ियों में वह लहूलुहान अवस्था में पड़े मिले। इनका गला कटा हुआ था।



ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है। इसकी खबर मिलते ही समारोह में चीख-पुकार मच गई और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।



