कानपुर के सेन पश्चिम पारा और जाजमऊ थानाक्षेत्र में अलग-अलग घटनाओं में दो युवकों ने फंदा लगाकर जान दे दी। सेन पश्चिम पारा के रघुनाथपुरम निवासी रोहित राठौर (38) मूलरूप से अलीगढ़ के कोली का रहने वाला था। वह प्राइवेट नौकरी करता था। परिवार में मां निर्मला हैं। पिता सुरेश और छोटे भाई संदीप व कुलदीप की पहले ही मौत हो चुकी है।

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परिजनों के मुताबिक, रोहित को शराब की बुरी लत थी। इसके चलते उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक ने आत्महत्या की है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, जाजमऊ के संजय नगर निवासी मुख्तार अहमद के बेटे फैसल अहमद (20) ने भी फंदा लगाकर जान दे दी। वह चार भाइयों में सबसे छोटा था।