जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के ग्राम कल्लेह में कुएं में गिरने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक अपने घर में स्थित कुएं से पानी निकाल रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। हादसे के बाद परिजनों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

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जानकारी के अनुसार रामदास बैगा (35) पिता स्वर्गीय रामसज बैगा निवासी ग्राम कल्लेह शनिवार को अपने घर में बने कुएं से पानी निकाल रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे कुएं में जा गिरा। युवक के कुएं में गिरने की आवाज सुनकर घर में मौजूद परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने कुएं में झांककर देखा तो रामदास पानी में डूब रहा था। इसके बाद परिजनों ने आसपास के लोगों को बुलाया और युवक को बाहर निकालने के लिए मदद मांगी।परिजनों और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलने पर ब्यौहारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रारंभिक जानकारी में युवक की मौत कुएं में डूबने से होना सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।इसी तरह सिंहपुर थाना क्षेत्र में भी एक 28 साल के युवक की कुएं में गिरने से मौत हुई है बताया गया कि युवक घर के कुएं से पानी निकल रहा था तभी वह कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई है।