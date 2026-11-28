कानपुर: बुजुर्ग महिला ने फंदा लगाकर दी जान, शादी समारोह में गया था परिवार, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
Kanpur News: रावतपुर गांव में शुक्रवार देर रात 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी, जबकि परिवार के लोग एक शादी समारोह में गए थे। परिजनों के मुताबिक वह पिछले करीब दस साल से डिप्रेशन में थीं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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कानपुर के रावतपुर गांव में शुक्रवार देर रात बुजुर्ग महिला मूला देवी 92 ने घर के अंदर फंदा लगाकर जान दे दी। परिवार के लोग बिठूर में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। महिला ने साथ जाने से इनकार कर दिया था। रात करीब डेढ़ बजे परिजन लौटे, तो दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की के झाल से झांककर देखा तो उनका शव फंदे से लटका मिला।
परिजनों के मुताबिक, वह पिछले करीब दस साल से डिप्रेशन में थीं और निजी डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था। मूला देवी बेटे सतीश और नाती सुशील के साथ रहती थीं। शुक्रवार को परिवार में बुआ की बेटी की शादी थी। परिजनों ने उन्हें साथ चलने के लिए कई बार कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुईं। रात करीब एक बजे नाती सुशील घर लौटा, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो उसने पिता को बुलाया।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
दोनों ने खिड़की के झाल से अंदर देखा तो महिला का शव फंदे से लटका था। बेटे सतीश ने बताया कि पति की मौत के बाद से मां डिप्रेशन में रहने लगी थीं। परिवार के सभी लोग उनका ख्याल रखते थे और इलाज भी करा रहे थे। रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।