बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय विवाहिता जेबा खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत से पहले महिला ने रोते हुए एक वीडियो बनाया था और उसे व्हाट्सएप के जरिए अपने मायके वालों को भेजा था। वीडियो में उसने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

वीडियो में जेबा खातून कह रही है कि उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और अब वह इससे तंग आ चुकी है। उसने आरोप लगाया कि उसके साथ हो रही प्रताड़ना के मामले में गांव-समाज और पंचायत के किसी भी व्यक्ति ने उसका साथ नहीं दिया। सभी लोग उसके ससुराल पक्ष का समर्थन कर रहे हैं।

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महिला ने वीडियो में कहा कि अगर उसे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार उसकी सास, ससुर और ससुराल के अन्य लोग होंगे। उसने आरोप लगाया कि उसे फांसी लगाने और दवा खिलाकर मार देने की धमकी दी जाती थी।

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मायके वालों को भेजे गए इस वीडियो में जेबा ने उनसे अपील की कि उसकी मौत के बाद सबसे पहले उसका मोबाइल फोन चेक किया जाए। उसके मुताबिक, मोबाइल में उसके साथ हुए कथित दुर्व्यवहार से जुड़े कई अहम सबूत मिल सकते हैं। वीडियो के अंत में वह कहती है कि वह मरना नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों से मजबूर होकर अब जीना नहीं चाहती।



मृतका के पिता मो. सगीर अंसारी ने भी बेटी की मौत के लिए उसके ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। पिता के मुताबिक, बीते दिनों रात करीब 10 बजे उन्हें बेटी के साथ झगड़ा होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद शुक्रवार को वह अपने दामाद के घर बेटी से मिलने पहुंचे, लेकिन ससुराल का मुख्य दरवाजा बंद था।

उन्होंने बताया कि ससुराल वालों ने पहले थोड़ी देर बाद बेटी से मुलाकात कराने और फिर फोन करने की बात कही। इसके बाद वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दोबारा आने और बेटी को समझाकर मायके ले जाने की योजना बनाकर लौट गए। लेकिन जब वे दोबारा पहुंचे तो बेटी की मौत हो चुकी थी। पिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसकी मौत की बात छिपा रहे थे।

पिता ने बताया कि जेबा की शादी चार साल पहले हुई थी। दंपती की कोई संतान नहीं थी। उनका दावा है कि जांच के दौरान पति की तरफ से संतान नहीं होने की समस्या सामने आई थी। इसी वजह से इलाज और आर्थिक जिम्मेदारियों को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। पिता के मुताबिक, बेटी की जरूरतों का खर्च भी वह खुद उठाते थे। उन्होंने बेटी की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया है।



पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया

घटना की सूचना मिलने पर कांटी थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की गहन जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मायके पक्ष ने जेबा की मौत के लिए उसके पति, सास, ससुर और देवर पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और महिला के मोबाइल फोन की पड़ताल के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है।