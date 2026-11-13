कानपुर: तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से फैक्टरी कर्मी की मौत, एक घंटे सड़क पर पड़ा रहा था, परिजनों ने लगाया आरोप
Kanpur News: गुजैनी थाना क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे के पास बृहस्पतिवार रात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से फैक्टरी कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई, जो हादसे के बाद करीब एक घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। छह महीने पहले पत्नी की मौत के बाद अब पिता का भी साया उठ जाने से दो मासूम बच्चों के सामने परवरिश का संकट खड़ा हो गया है।
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कानपुर में गुजैनी थाना क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे के पास बृहस्पतिवार रात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से फैक्टरी कर्मी उत्कर्ष मिश्रा (31) की मौत हो गई। हादसे के बाद वह करीब एक घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। परिजनों का आरोप है कि समय से इलाज मिल जाता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी।
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस उसे दो निजी अस्पतालों में ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बर्रा के एच ब्लॉक विश्व बैंक कॉलोनी निवासी उत्कर्ष कानपुर देहात के रनिया स्थित एक फैक्टरी में काम करता था। बृहस्पतिवार देर शाम वह ड्यूटी करके घर लौट रहा था। इसी दौरान रामगोपाल चौराहे के पास तेज रफ्तार वाहन उसे टक्कर मारकर भाग निकला।
करीब एक घंटे तक सड़क पर ही पड़ा रहा
परिजनों के मुताबिक, हादसे के बाद उत्कर्ष करीब एक घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। पुलिस को जानकारी हुई तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। उत्कर्ष चार भाइयों अनिरुद्ध, आशीष और प्रशांत में दूसरे नंबर का था। पिता रामशंकर और मां सुशीला हैं। छह माह पहले ही बीमारी के चलते उसकी पत्नी जया का निधन हो गया था।
उत्कर्ष के दो छोटे बच्चे अभि और शौर्य हैं। छह महीने पहले बीमारी के चलते मां जया की मौत हो गई थी। मां के जाने के बाद पिता ही दोनों बच्चों का सहारा थे। अब सड़क हादसे में उत्कर्ष की भी मौत हो गई। ऐसे में दोनों बच्चों के सिर से मां और पिता, दोनों का साया उठ गया। परिवार में अब बच्चों की परवरिश को लेकर चिंता है। जिस उम्र में उन्हें माता-पिता के स्नेह और सहारे की जरूरत थी, उस उम्र में दोनों ने अपने माता-पिता को खो दिया।