कानपुर: तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से फैक्टरी कर्मी की मौत, एक घंटे सड़क पर पड़ा रहा था, परिजनों ने लगाया आरोप

कानपुर में गुजैनी थाना क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे के पास बृहस्पतिवार रात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से फैक्टरी कर्मी उत्कर्ष मिश्रा (31) की मौत हो गई। हादसे के बाद वह करीब एक घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। परिजनों का आरोप है कि समय से इलाज मिल जाता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी।

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सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस उसे दो निजी अस्पतालों में ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बर्रा के एच ब्लॉक विश्व बैंक कॉलोनी निवासी उत्कर्ष कानपुर देहात के रनिया स्थित एक फैक्टरी में काम करता था। बृहस्पतिवार देर शाम वह ड्यूटी करके घर लौट रहा था। इसी दौरान रामगोपाल चौराहे के पास तेज रफ्तार वाहन उसे टक्कर मारकर भाग निकला।