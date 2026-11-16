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Kangra News: धर्मकोट रोड पर पहाड़ी से गिरी कार, पंजाब के चालक की मौत

Mon, 16 Nov 2026 04:26 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 16 Nov 2026 04:26 AM IST
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Car falls off hillside on Dharmkot Road; driver from Punjab dies
धर्मशाला। धर्मकोट रोड पर माउंटेनियरिंग संस्थान के पास एक कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे गिर गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गौरव वशिष्ठ निवासी बिहाला, तहसील एवं जिला होशियारपुर (पंजाब) के रूप में हुई है।
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पुलिस के अनुसार 14 नवंबर को गौरव वशिष्ठ कार लेकर धर्मकोट रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान माउंटेनियरिंग संस्थान के पास कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे जा गिरी।
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एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना सामने आया है। पुलिस थाना मैक्लोडगंज में प्राथमिकी दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
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