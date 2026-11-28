हरदोई जिले में टड़ियावां थाना क्षेत्र के मझारी कंचनपुरवा में सपेरे को सांप ने शनिवार सुबह लगभग नौ बजे डस लिया। लगभग पांच घंटे तक सपेरा खुद और फिर परिचित झाड़फूंक करते रहे। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी ले गए। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित किए जाने के बाद भी सीएचसी के स्ट्रेचर पर परिजन उसे जिंदा करने की कोशिश में झाड़फूंक करते रहे।

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मूलरूप से लोनार कोतवाली क्षेत्र के रामपुर नकटौरा निवासी रामबरन (35) पिछले छह माह से अपनी बहन रामकली के घर मझारी कंचनपुरवा में परिवार समेत रहता था। रामबरन सपेरा था। साथ ही बागवानी भी करता था। शनिवार की सुबह लगभग नौ बजे वह मझारी कंचनपुरवा में था। इसी दौरान उसके पास एक थैली में सांप भी था। कुछ स्थानीय लोगों के कहने पर वह सांप दिखाने लगा।