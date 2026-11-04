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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Hamirpur Body of young man found in Elahi Talab he had been missing for three days His father suspects murder

हमीरपुर: इलाही तालाब से मिला युवक का शव, तीन दिन से था लापता, पिता ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

Wed, 04 Nov 2026 09:35 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 04 Nov 2026 09:35 AM IST
सार

Hamirpur News: इलाही तालाब में बुधवार सुबह 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वह दो नवंबर की शाम से लापता था और परिजन रातभर उसकी तलाश कर रहे थे। मृतक के पिता ने बेटे की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मौदहा कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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Hamirpur Body of young man found in Elahi Talab he had been missing for three days His father suspects murder
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हमीरपुर जिले में मौदहा कस्बे के इलाही तालाब में बुधवार सुबह 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आमिर पुत्र बदरुद्दीन उर्फ बदरू बाबा निवासी मौदहा के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की।

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वहीं, मृतक के पिता ने बेटे की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पिता बदरुद्दीन के मुताबिक, आमिर दो नवंबर की शाम खाना खाने के बाद घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।

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आखिर आमिर तालाब तक कैसे पहुंचा
बुधवार सुबह मोहल्ले के लोगों ने इलाही तालाब में उसका शव पड़े होने की सूचना दी। युवक की मौत हादसा है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है, यह सवाल बना हुआ है। आखिर आमिर तालाब तक कैसे पहुंचा और रातभर वह कहां था? पिता के हत्या के आरोप के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है। कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

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