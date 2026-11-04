हमीरपुर: इलाही तालाब से मिला युवक का शव, तीन दिन से था लापता, पिता ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

हमीरपुर जिले में मौदहा कस्बे के इलाही तालाब में बुधवार सुबह 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आमिर पुत्र बदरुद्दीन उर्फ बदरू बाबा निवासी मौदहा के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की।

विज्ञापन



वहीं, मृतक के पिता ने बेटे की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पिता बदरुद्दीन के मुताबिक, आमिर दो नवंबर की शाम खाना खाने के बाद घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।