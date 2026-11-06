फतेहपुर: लूट के बाद महिला की हत्या, बंधक बना गला दबाकर मारा, दरवाजे टूटे मिले और अलमारी खुली थी, जांच शुरू

फतेहपुर जिले में ललौली थाना क्षेत्र के सातआना मोहल्ले में बिल्किश बेगम (58) की बदमाशों ने बृहस्पतिवार रात गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। फॉरेंसिक टीम जांच को पहुंची है। घटनास्थल घर के बरामदे में महिला का शव बंधक हालत में मिला।

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घर के अंदर कमरों के दरवाजे टूटे और अलमारी बक्से खुले पड़े मिले। महिला के दो पुत्र रोजगार के सिलसिले से मुंबई में रहते हैं। सीओ अवनीश कुमार राय ने बताया घटना की जांच की जा रही है। महिला घर से सुबह बाहर नहीं निकली थी। पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे, तो घटना का पता चला है। महिला के पति की पहले मौत हो चुकी है।