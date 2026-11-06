फतेहपुर: लूट के बाद महिला की हत्या, बंधक बना गला दबाकर मारा, दरवाजे टूटे मिले और अलमारी खुली थी, जांच शुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 06 Nov 2026 11:24 AM IST
सार
Fatehpur News: ललौली थाना क्षेत्र अंतर्गत सातआना मोहल्ले में बेखौफ बदमाशों ने बृहस्पतिवार रात सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। घर में अकेली रह रही बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर बदमाशों ने गला दबाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी और लूटपाट की।
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विस्तार
फतेहपुर जिले में ललौली थाना क्षेत्र के सातआना मोहल्ले में बिल्किश बेगम (58) की बदमाशों ने बृहस्पतिवार रात गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। फॉरेंसिक टीम जांच को पहुंची है। घटनास्थल घर के बरामदे में महिला का शव बंधक हालत में मिला।
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घर के अंदर कमरों के दरवाजे टूटे और अलमारी बक्से खुले पड़े मिले। महिला के दो पुत्र रोजगार के सिलसिले से मुंबई में रहते हैं। सीओ अवनीश कुमार राय ने बताया घटना की जांच की जा रही है। महिला घर से सुबह बाहर नहीं निकली थी। पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे, तो घटना का पता चला है। महिला के पति की पहले मौत हो चुकी है।
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