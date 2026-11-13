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फतेहपुर: बेकाबू थार ने बाइक को रौंदा, 20 मीटर तक घसीटा, एक युवक की मौत और दूसरा गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती

Fri, 13 Nov 2026 12:08 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 13 Nov 2026 12:08 PM IST
सार

Fatehpur News: कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक बेकाबू थार गाड़ी ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल साथी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद भागने की फिराक में थार चालक बाइक और युवक को करीब 20 मीटर तक घसीटता ले गया।

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Fatehpur out of control Thar vehicle ran over motorcycle and dragged it for 20 meters one youth died
fatehpur road accident - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फतेहपुर जिले में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और उसका साथी घायल हुआ। राधानगर थाना क्षेत्र के ग्राम घघौली (रमवां) निवासी सूरजभान पुत्र सतपाल अपने साथी ज्ञानेंद्र पुत्र बालकरण निवासी बसावनपुर के साथ पल्सर बाइक से थरियांव थाने के बरईखुर्द अंबापुर जा रहे थे।

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अंबापुर के पास थार गाड़ी की साइड टक्कर से बाइक सवार हाईवे पर गिरे। इसी दौरान बाइक समेत एक युवक को थार सवार कुचलकर भागने का प्रयास किया। थार में बाइक और चालक फंस गए। करीब 20 मीटर तक थार सवार घसीटते ले गए। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मौके पर सूरजभान को मृत पाया। वहीं, दूसरे घायल ज्ञानेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

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