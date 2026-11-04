बांदा: केन नदी किनारे हाईटेंशन टावर पर चढ़ी किशोरी, पुलिस ने घंटों समझाकर सुरक्षित उतारा, अपहरण का दर्ज था केस

बांदा जिले में दो बहनों के बीच हुए विवाद के बाद घर से निकली 17 वर्षीय किशोरी बुधवार सुबह केन नदी के पास हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद उसे सकुशल नीचे उतार लिया। किशोरी के लापता होने पर पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण की आशंका में एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

विज्ञापन



मटौंध थाना क्षेत्र के पहाड़िया भूरागढ़ गांव निवासी राजकुमार निषाद की बेटियों दीपिका और काजल के बीच मंगलवार को विवाद हो गया था। इसके बाद दीपिका (17) नाराज होकर रात करीब नौ बजे घर से चली गई। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। रात 10:27 बजे पिता ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने भूरागढ़, केन नदी पुल, घाट, किला, रोडवेज बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर तलाश की।