कटनी में भीषण सड़क हादसे ने दो लोगों की दर्दनाक मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना एनकेजे थाना क्षेत्र के सुर्खी टैंक के पास की बताई गई, जहां तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही बाइक को ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर जा गिरे। हादसे में दो युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

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